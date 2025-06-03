«Разочаровываюсь в людях»: Бузова прокомментировала оскорбления Дубцовой в адрес Борисовой

Ольга Бузова возмутилась оскорблениями Ирины Дубцовой в адрес Даны Борисовой. Об этом стало известно из соцсетей.

Ольга Бузова стала свидетельницей конфликта между Ириной Дубцовой и Даной Борисовой на шоу «Сокровище императора». Напомним, певица назвала телеведущую наркоманкой. После этого Борисова заплакала и сказала, что уже привыкла к подобным оскорблениям.

По словам Бузовой, она разочаровалась в знаменитости.

«Ежедневные многокилометровые марафоны раскрывают характеры. Даже если кто-то пытается носить маску, игра вскроет все хорошее и все плохое в людях. И, к сожалению, бывает такое, что я разочаровываюсь в людях», — заявила она.

Ведущая проекта намекнула, что поддерживает в споре звезд Борисову. Бузова добавила, что сама часто сталкивалась с оскорблениями и насмешками в своей адрес.

«„Ирония — любимое, а главное единственное оружие беззащитных“. Так когда-то сказал русский писатель Сергей Довлатов. Хочется добавить, что оскорбления — это любимое, а главное единственное оружие побежденного», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении.