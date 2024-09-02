Год обучения стоит почти миллион рублей: в какую школу Полина Гагарина отдала 7-летнюю дочь

Певица Полина Гагарина проводила семилетнюю дочь Мию в первый класс. Учиться девочка будет в элитной гимназии имени Е. И. Примакова, год в которой стоит 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Источник выяснил, что в школе, куда теперь будет ходить Мия, учатся многие звездные наследники. Учителям этого учреждения доверяют Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Дмитрий Маликов, Юлия Барановская и многие другие знаменитости. В прошлом году родители отдавали за занятия 800 тысяч рублей. Однако сейчас цена повысилась на 100 тысяч рублей.

В гимназии преподают на двух языках – русском и английском. Находятся дети в ней с 8 утра до 20 часов вечера. За это время они не только учатся, но и гуляют, посещают кружки, делают домашнее задание. С 5-го класса у учеников появляется курс по выбору. А при поступлении в 10 класс можно выбрать дополнительно программу IB.

У гимназистов есть своя отличительная форма. В классе не больше 25 детей. В учреждении усиленная охрана, медобслуживание, психологическая помощь, также ученики выезжают на экскурсии.

Ранее портал «Страсти» рассказал, как звезды проводили детей в школу 2 сентября.