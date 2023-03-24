Разоблачили: муж модели Виктории Лопыревой ищет любовницу

Одна из самых эффектных моделей Виктория Лопырева так и не смогла удержать собственного мужа Игоря Булатов. В этом уверены СМИ и поклонники, которые наблюдают за жизнью блондинки. По слухам, бизнесмен и красавица давно проводят время вдали друг от друга, а Игоря видят в компании других женщин.

Напомним, что Лопырева состоит в браке с Булатовым целых четыре года. Их роман начался с громкого скандала – блондинка увела мужчину у своей подруги Таты Карапетян. Фанаты считают, что Виктории прилетел «бумеранг». Некоторые даже говорят о том, что супруги уже развелись. Именно поэтому модель все чаще путешествует одна и не показывает мужа в соцсетях.

Игорь появился только на дне рождения их общего сына Марка Лионеля. Мальчику, которого назвали в честь известного футболиста, исполнилось четыре года. Инсайдеры утверждают, что на торжестве супруги были в стороне друг от друга и вели себя холодно.

Несмотря на множество слухов, Виктория до сих пор не комментирует ситуацию. Она также не дает усомниться в своей верности, в отличие от бизнесмена. Издание «7Дней.ru» цитирует источник, который пишет, что Булатов не скрывает своего статуса холостяка и пытается построить другие отношения.

«Игорь Булатов активно открывает для себя мир новых женщин и окончательно перестал скрывать, что расстался с Викой Лопыревой. Вика, впрочем, в Дубае тоже не то, чтобы скучает», — пишут авторы Telegram-канала «Антиглянец».

Пользователи Сети в комментариях отметили, что теперь женам олигархов стоит повнимательнее следить за своими мужьями. Ведь Виктория Лопырева разбила не одно сердце.

Ранее мы писали о том, как модель Викторию Лопыреву заподозрили в связи с мужем ее подруги певицы Нюши.