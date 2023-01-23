Нюша и ее муж во время светского выхода одним жестом показали, что разведутся

Певица Нюша и ее супруг Игорь Сивов на светском выходе в Дубае дали повод усомниться, что их брак будет длиться вечно. Артистка держала супруга двумя руками, а значит легкость в их отношения после признаний мужа в изменах так и не вернулась.

На этот жест обратила внимание психолог Кристина Дюран. Она заметила, как Нюша «удерживает мужчину практически силой».

«Я больше верю, что это временный союз, нежели наоборот», - поделилась мнением специалист.

Дюран считает, что в паре есть диссонанс: яркая Нюша состоит в браке с мужчиной без «сильных ценностей» и «морального нрава». Она подчеркнула, что изменять – это его привычное поведение. Более того, измена «может повторяться неоднократно».

По мнению Дюран, Нюша гордится, что пережила непростую ситуацию. При этом в душе артистка понимает, что брак закончится разводом, но боится признаться себе в этом.

Дюран отметила, что на совместном фото Сивов выглядел «отдельным» и «отстраненным». «Он не в семье, а просто рядом», - пришла к выводу психолог и добавила, что пока ему «выгодно» сохранять брак.

Мероприятие, на которое пришли Нюша и ее супруг, было организовано в Дубае. Певица попала в число девяти человек, приглашенных на него из России.