Диджей Катя Гусева проговорилась, что 56-летний Филипп Киркоров скоро женится

56-летний певец Филипп Киркоров вот-вот женится. О скорой свадьбе исполнителя сообщила диджей, телеведущая Катя Гусева.

Подробности разговора с ней приводит сайт kp.ru.

Гусева заявила, что не знакома с избранницей Киркорова, но видит горящие глаза музыканта.

«Я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь», - поделилась диджей. Гусева отметила, что певец «счастлив» и «расцвел». Она также указала на его «шикарное преображение».

Недавно Киркоров показал кольцо на безымянном пальце на видео из Армении. Поклонники заподозрили артиста в женитьбе.

Официально Киркоров был женат лишь однажды – на певице Алле Пугачевой. Они прожили 11 лет и развелись в 2005 году. Детей в браке не было - только в 2012-м Киркоров стал отцом.