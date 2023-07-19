20:05, 19 июля 2023
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Диджей Катя Гусева проговорилась, что 56-летний Филипп Киркоров скоро женится
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56-летний певец Филипп Киркоров вот-вот женится. О скорой свадьбе исполнителя сообщила диджей, телеведущая Катя Гусева.
Подробности разговора с ней приводит сайт kp.ru.
Гусева заявила, что не знакома с избранницей Киркорова, но видит горящие глаза музыканта.
«Я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь», - поделилась диджей. Гусева отметила, что певец «счастлив» и «расцвел». Она также указала на его «шикарное преображение».
Недавно Киркоров показал кольцо на безымянном пальце на видео из Армении. Поклонники заподозрили артиста в женитьбе.
Официально Киркоров был женат лишь однажды – на певице Алле Пугачевой. Они прожили 11 лет и развелись в 2005 году. Детей в браке не было - только в 2012-м Киркоров стал отцом.