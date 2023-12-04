«Разные советчики»: Филипп Киркоров обеспокоен отказом отца от традиционной медицины

Киркоров рассказал о советчиках, которые помогают его отцу лечиться травами. Об этом сообщает mk.ru.

Около двух месяцев назад отец Филиппа Киркорова попал в больницу. Однако спустя несколько недель он сбежал из медучреждения. Отец короля эстрады был госпитализирован из-за одышки, боли в спине и слабости.

Несмотря на то, что представитель Бедроса Киркорова тогда опровергала его бегство из больницы, сын знаменитости подтвердил, что его отец не долечился.

«Папу в очередной раз спасли врачи. Но если бы он еще их слушался и не сбегал из больницы, как он сделал в очередной раз, то все было бы хорошо», - рассказал он.

По словам Филиппа Киркорова, сейчас его отец занимается лечением с помощью нетрадиционной медицины. При этом о чудодейственных лекарствах ему рассказывают некие «советчики».

«Он сейчас занимается самолечением: какие-то травы принимает, таблеточки, тибетскую медицину практикует. У него есть советчики разные. Я в его дела не вмешиваюсь. Это его жизнь», - объяснил певец.

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