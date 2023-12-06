«Разные люди»: актер Матвейчук вспомнил брак с Макеевой и рассказал, почему расстался со второй женой тоже

Актер Глеб Матвейчук вспомнил брак с коллегой Анастасией Макеевой и объяснил причину расставания с гражданской женой Еленой Глазковой. Напомним, в этих отношениях родились двое детей.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Матвейчук и Глазкова сохранили хорошие отношения: воспитывают детей и оперативно решают все вопросы, связанные с ними. На вопрос, почему они расстались, если в итоге хорошо общаются, актер ответил: «Было такое обоюдное решение двух взрослых людей».

Говорить на эту тему подробнее Матвейчук отказался. Журналисты связали это с предыдущим разводом: с 2010 по 2016 годы актер был женат на Анастасии Макеевой.

Выяснилось, что бывшие супруги не общаются: нет ни дружеских, ни каких-либо других отношений. На этот счет актер произнес: «Я никак не поддерживаю с Анастасией отношения. Мы совершенно разные люди, у нас нет ничего общего».

Актер решил для себя, что не будет выносить личную жизнь на всеобщее обсуждение: в настоящее время эта тема табу.

«Сейчас у меня все прекрасно с личной жизнью», - произнес артист.

Ранее Макеева назвала отношения с Матвейчуком «взаимовыгодными». За время брака серьезных разногласий в паре не случалось.