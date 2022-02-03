Анастасия Макеева рассказала об истинных чувствах к бывшему мужу Глебу Матвейчуку
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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press
По словам Анастасии, она всегда знала, что их союз распадется, так как они совершенно не подходили друг другу, сообщает StarНit. «У нас не было какой-то большой любви, но и серьезных разногласий не случалось. Мы были скорее такие кореша. Очень помогали друг другу в творческом плане, это были взаимовыгодные отношения. Потом они просто изжили себя, и мы разошлись», — прокомментировала свое расставание с актером Анастасия Макеева.
Анастасия утверждает, что никакого негатива по отношению к экс-супругу не испытывает, а даже, наоборот, благодарна Глебу за совместную жизнь. Однако после развода пара связь не поддерживает.
Глеб Матвейчук сейчас счастлив в браке с Актрисой Еленой Глазковой. Она родила ему дочь Алису и сына Александра. Напомним, что возможной причиной развода Матвейчука и Макеевой послужило то, что Анастасия никак не могла забеременеть.
Анастасия Макеева уже четыре раза выходила замуж. На данный момент она состоит в браке с Романом Мальковым. Пара сыграла свадьбу в прошлом году. У Романа уже есть четверо детей от прошлого брака. Старший сын живет с Романом и Анастасией, остальные трое остались с бывшей супругой Малькова.
Фото: Global Look Press