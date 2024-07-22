Разные комнаты с женой и штурвал на балконе: сколько стоит дом Олега Газманова

Популярный певец Олег Газманов показал свой роскошный особняк, который располагается в поселке Серебряный Бор. Дом в необычном стиле – в форме корабля со штурвалом на балконе, стоит 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Знаменитость купил дом 25 лет назад. По его словам, это был первый раз, когда артист сам продумывал дизайн дома. Но в этом ему помогала жена Марина. Они остановили выбор на светлых оттенках, чтобы создать уют.

«Дом построен так, что друг друга мы можем не видеть», — рассказывал Олег в эфире шоу «Секрет на миллион».

Мужчина добавил, что у каждого в особняке есть своя комната. При этом супруги спят раздельно. Газманов объясняет это решение тем, что он храпит и ворочается так, что жена не может выспаться рядом с ним.

Из необычного, в доме артиста есть оранжерея. Здесь певец любит расслабляться в массажном кресле. Большое внимание мужчина уделяет спорту, поэтому даже в его спальне есть тренажер. А в гостиной находится сауна.

Также у звездной семьи есть питомцы – овчарка по кличке Зорро и шпиц Мани.

Ранее мы писали о том, что певец Авраам Руссо просит на гастролях в райдере. Оказалось, что там есть привычные позиции и необычные. Так, звезда просит о заселении инкогнито, стараясь уберечься от поклонников.