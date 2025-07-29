«Разница в возрасте сыграла роль»: Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака

Друг семьи телеведущего Дмитрия Диброва подтвердил слухи о его расставании с четвертой женой Полиной. Его слова приводит Kp.ru.

Как пояснил друг пары, у Полины отдельная личная и профессиональная жизнь. Сыграла роль и большая разница в возрасте.

«Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм», — рассказал друг семьи.

Пока Дибровы не делают заявлений о разводе. По слухам, расставание им дается непросто. Возможно, в будущем Полина и Дмитрий прервут молчание.

Дмитрий познакомился с Полиной в 2007 году на конкурсе красоты «Мисс Волга», где она тогда еще студенткой участвовала в качестве конкурсантки. Разница в возрасте между Дмитрием и Полиной составляет 30 лет: на момент знакомства телеведущему было 48 лет, а девушке — 18. Их свадьба состоялась в 2009 году, у супругов есть трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Не так давно в Сети начали обсуждать возможный развод экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?» с женой. Подозрения у поклонников пары появились, так как супруги перестали выходить вместе в свет и публиковать общие снимки. Инсайдеры из окружения звезд тоже делились, что проблемы в семье действительно есть. Несмотря на это, Полина отметила день рождения вместе с мужем.