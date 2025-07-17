Полина Диброва отметила день рождения с мужем после новостей об их расставании. Об этом стало известно из соцсетей.

В Сети последние недели ходят слухи о проблемах в семье Дмитрия и Полины Дибровых. Якобы, телеведущий давно не появлялся на людях вместе с женой, а в ее соцсетях практически отсутствуют совместные фотографии.

Однако супруга Диброва решила опровергнуть эту информацию — она опубликовала в соцсетях видео с празднования своего дня рождения. На кадрах видно, что за столиком в ресторане она сидит вместе с детьми и мужем.

«36 — полное обнуление и шаг в новую реальность. Спасибо всем, кто держит меня за руку! Моя семья, мои друзья. Можно прыгать высоко, красиво и ярко… В купальнике или любой другой одежде… Одной или с кем-то. А приземляешься ты на две стопы на ту же землю и в тот же момент», — подписала видео она.