Бывшая жена Григория Лепса отправилась в Лондон вслед за его 18-летней невестой

Бывшая жена 62-летнего певца Григория Лепса отправилась в Лондон вслед за его 18-летней невестой Авророй Кибой. 52-летняя Анна Лепс уже несколько лет проживает за границей и часто путешествует.

В столицу Британии женщина прилетела из Франции, где учится ее 22-летняя дочь Ева, рожденная в браке с Лепсом. Наследница артиста получает профессию дизайнера.

Анна раскрыла свое местоположение, опубликовав в своем блоге серию снимков.

«Собор святого Павла в Лондоне. Очень красиво, фото не передает», — поделилась она с подписчиками.

Напомним, 18-летняя невеста Лепса с 25 сентября также живет в Лондоне. Девушка получает образование дизайнера.

Напомним, прошедшим летом в СМИ начали активно обсуждать роман Лепса и 18-летней выпускницы московской школы Кибы. Недавно девушка вышла на связь в соцсети и призналась артисту в чувствах, намекнув, что скучает.