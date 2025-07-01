Разминала ногами: Стас Садальский рассказал, как его лечила юная Анжелика Варум

Актер Стас Садальский похвастался фото с юной Анжеликой Варум и рассказал историю знакомства с певицей. Он напомнил, что много лет назад исполнительница была Машей Варум, а только потом взяла себе псевдоним Анжелика.

Знаменитость признался, что знал мачеху певицы. Они подружились во время учебы в воронежском интернате. После женщина вышла замуж за отца Маши Юрия Варума, но они продолжили со Стасом общаться. Они увиделись, когда та приехала лечить его вместе с падчерицей.

«Когда я простудился, Люба с Марией принесли в мою коммуналку литр спирта и банки на спину. Разминали ногами (фото Любы затерялось). Вылечили! Как же это было давно… Юра умер, Люба вышла за американца», – вспомнил Садальский те времена.

Актер поделился фото, на котором юная Варум ставила на его спину банки. Подписчики отметили, что мужчина позировал в полуобнаженном виде. Публикация Стаса привлекла внимание общественности. Некоторые думают, что именно для этого он поделился снимком именно с молоденькой Анжеликой, а не с ее мачехой.

«Многие люди мечтали бы так простудиться», – написали в комментариях.

Ранее Стас Садальский «разнес» «Алые паруса» в Петербурге. Досталось певице Надежде Кадышевой, которую артист назвал «куклой на чайнике».