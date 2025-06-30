«Кукла на чайнике, сморчок из КВН и полуголая дама»: Стас Садальский «разнес» «Алые паруса» в Петербурге

Станислав Садальский раскритиковал прошедший в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса». В личном блоге актер «разнес» организацию и репертуар мероприятия, язвительно высказавшись в адрес Надежды Кадышевой.

Одним из главных гостей «Алых парусов» в этом году стала Надежда Кадышева, чьи выступления в последнее время пользуются большой популярностью. Однако Стас Садальский не оценил такое решение организаторов. Актер назвал солистку ансамбля «Золотое кольцо» «куклой на чайнике» и заявил, что ее репертуар не подходит для молодежи.

«Изумительные „Алые Паруса“ прогремели, утерли нос Москве! Фейерверк фееричный… Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи. Замерзшие ведущие, сморчок из КВН и полуголая дама прочитать по бумажке не смогла, на троечку… „Алые паруса“ с каждым годом все красочнее и красочнее! Праздник получился действительно красивый, с размахом, но кто репертуар подбирает?!» — возмутился Стас Садальский.

Многие пользователи Сети не согласились с артистом и встали на защиту Надежды Кадышевой, отметив, что он всегда и во всем ищет негатив.

«Репертуар был очень хороший. Без всяких рэперов, новоявленных певичек. Если молодежь веселилась, подпевала и танцевала, значит, приняла», «Тем не менее, Кадышева популярна у молодежи, и хоть ее критикуют, она достигла высот творчества, собирая кассы страны», «Человек она уникальный и очень удачно, на мой взгляд, смогла втиснуть народный стиль песен в меркантильную эстраду. Детям такая музыка тоже нужна для развития. Вы, Стас, несправедливы к ней», — пишут в Сети.

Ранее актер Максим Виторган заявил, что Надежда Кадышева выступает в разряде «веселый треш».