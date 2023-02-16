Разлучницей была не Проскурякова: кто на самом деле разрушил брак Николаева и Королевой

Певица Наташа Королева и музыкант Игорь Николаев состояли в браке с 1992 по 2001 годы. Подробности их развода обсуждаются до сих пор – публика продолжает искать виновных. Сама певица называла одни причины развода, но в Сети уверены – появилась разлучница, и даже называли ее имя.

Певица не любит вспоминать предыдущие отношения. В одном из интервью она все же сказала, что стало причиной разрыва с первым мужем.

Артистка объяснила все сложным характером Николаева.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — говорила она спустя 20 лет после расставания.

Звучала информация, что Королева ушла от Николаева к Тарзану. Подруга исполнительницы Марина Наринская опровергла эти домыслы и заявила, что певица «чиста» в этом смысле. Сергей Глушко появился в ее жизни спустя год после развода. Она подтвердила, что Тарзан ездил с Королевой на гастроли, но отношений между ними не было.

Есть третья версия распада семьи, которую обсуждали в Сети. Говорили, что появилась разлучница. Участницей любовного треугольника якобы стала певица Диана Гурцкая. Николаев сотрудничал с исполнительницей в начале ее карьеры – утверждалось, что в ходе работы Николаев проникся романтическими чувствами к Гурцкой. Певица категорически отрицала эту информацию.

В последнее время ходят слухи о разладе в семье Королевой и Глушко. В недавнем интервью Королева сообщила, что у них «все прекрасно».