Разлучница не только на экране: как сложилась жизнь звезды сериала «Две судьбы» Анжелики Вольской

Актриса Анжелика Вольская, прославившаяся благодаря ролям стерв и разлучниц, активно продолжает свою карьеру и снимается сейчас. О том, как сложилась судьба звезды сериалов, пишет Kp.ru.

Кинодебют Анжелики произошел в 32 года в сериале «Две судьбы». Яркая женщина сыграла Лиду, «стервозную деревенскую красавицу», отбившую поклонника у подруги. Этот успех закрепил за ней амплуа исполнительницы сложных и отрицательных ролей. Часто ей доставались образы «стерв, разлучниц, злодеек, аферисток», которые она воплощала с большим успехом.

Она снималась в эпизодах других шоу: «Русские амазонки-2», «Сыщик без лицензии», «Даша Васильева. Любительница частного сыска-3», «Аэропорт», «Исцеление любовью», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант-3» и т.д.

Как оказалось, актриса продолжает сниматься до сих пор. Среди ее последних работ: цикл фильмов «Сельский детектив», сериал «Идеалист» (2022), главная роль в сериале «Пепел» (2022), сериалы «Дурная кровь» (2022) и «Спасатель» (2025).

Параллельно со съемками она играет в антрепризе «Незамужняя женщина», выступает с творческими вечерами и ведет активную жизнь в соцсетях. Увлекается рисованием, кормит и пристраивает бездомных животных.

Интересно, что в жизни актрисе также довелось невольно побывать в роли разлучницы. Со своим нынешним мужем, актером Дмитрием Ячевским, она познакомилась на съемках, когда он был женат. Сама Вольская о романе рассказывала так.

«Так получилось, что я стала разлучницей. Хотя для меня женатые мужчины всегда были под запретом. Дима рассказал о своих чувствах жене. Он очень хорошо с ней поступил, всегда помогал ребенку. Я же сказала, что не готова к браку. У меня уже был неудачный опыт в этом плане, поэтому ему пришлось меня завоевывать», — делилась Анжелика в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Они вместе с 2006 года. У актрисы есть сын от первого брака Андрей Рублев. Он пошел по стопам матери и стал актером. Также он выступает как музыкант под псевдонимом Рэй Буртяк.

