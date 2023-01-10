«Разлучили при рождении»: певица Лолита Милявская нашла своего близнеца
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Исполнительница Лолита Милявская часто общается с поклонниками в социальных сетях. Недавно 59-летняя артистка поделилась неожиданной новостью. Она случайно нашла своего близнеца! Звезда показала его в личном микроблоге.
Знаменитость опубликовала видео, на котором позировала в необычной футболке. На ней изображен человек, который очень напоминает звезду отечественной эстрады. Но только это мужчина с короткой стрижкой и открытым ртом. Чтобы продемонстрировать сходство Лолита тоже открыла рот. Она поразилась, что случайно обнаружила свою копию.
«Была бы я врушкой, сейчас бы сказала про крутую компанию, которая выпустила майку в мою честь. Нет, просто так совпало, увидела в магазине и подумала: «Господи, как много по типажу похожих людей в мире». С кого-то же это делали! Это я. Как приятно думать, что где-то есть близнец, с которым тебя разлучили при рождении, как в Индийском кино», – поделилась эмоциями артистка.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники поддержали певицу и отметили ее сходство с мужчиной на футболке.
«Правда, огонь! Я себе такую же захотела», «Срочно выпускать свою коллекцию надо», «Подумала, что это реально вы, но там мужик», «Прикольно и оригинально», «Лолик, ты – уникальна», – пишут в комментариях.
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