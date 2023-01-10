«Разлучили при рождении»: певица Лолита Милявская нашла своего близнеца

Исполнительница Лолита Милявская часто общается с поклонниками в социальных сетях. Недавно 59-летняя артистка поделилась неожиданной новостью. Она случайно нашла своего близнеца! Звезда показала его в личном микроблоге.

Знаменитость опубликовала видео, на котором позировала в необычной футболке. На ней изображен человек, который очень напоминает звезду отечественной эстрады. Но только это мужчина с короткой стрижкой и открытым ртом. Чтобы продемонстрировать сходство Лолита тоже открыла рот. Она поразилась, что случайно обнаружила свою копию.

«Была бы я врушкой, сейчас бы сказала про крутую компанию, которая выпустила майку в мою честь. Нет, просто так совпало, увидела в магазине и подумала: «Господи, как много по типажу похожих людей в мире». С кого-то же это делали! Это я. Как приятно думать, что где-то есть близнец, с которым тебя разлучили при рождении, как в Индийском кино», – поделилась эмоциями артистка.