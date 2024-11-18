НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 ноября 2024, 19:44
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«Когда говоришь одно, а делаешь другое»: Елена Север рассказала, как себя ведет разлюбивший мужчина

Певица Елена Север рассказала, как можно определить разлюбившего мужчину .
«Когда говоришь одно, а делаешь другое»: Елена Север рассказала, как себя ведет разлюбивший мужчина

© Starface.ru

Каждая женщина чувствует, когда мужчина перестает ее любить. Это можно понять по его действиям, заявила телеведущая и певица Елена Север. О том, как определить разлюбившего мужчину, знаменитость рассказала Пятому каналу.

Иногда в отношениях партнер перестает любить свою вторую половинку. Это, в свою очередь, приводит к тому, что мужчина начинает все больше лгать женщине. Он чаще в разговорах с ней прибегает к вранью и изворотливости.

Определить разлюбившего мужчину можно по тому, когда он говорит одно, а делает другое. Этим он показывает, что не дорожит своей женщиной.

«Вранье, изворотливость, предательство, несоответствие, когда говоришь одно, а делаешь другое — это все безусловно говорит о том, что человек не дорожит и не любит. Хотя я прекрасно понимаю, что, наверное, это свойство человеческого характера некоторых людей», — заявила телеведущая.

Ранее блогерша Лерчек заявила, что Natan ей противен после измены с певицей Бьянкой. Она устроила истерику рэперу.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Елена Север
отношения