«Разлагают культуру и отмывают деньги»: концерт Димы Билана с песнями Аллы Пугачевой обернулся скандалом

Выступление певца Димы Билана в честь Нового года в Химках обернулось скандалом. В своем Telegram-канале глава ФПБК Виталий Бородин возмутился, что артист исполнял на концерте песни уехавшей из России Аллы Пугачевой. Политик заявил, что чиновники продолжают «разлагать и нашу культуру, и страну».

Виталий Бородин отметил, что выступавший в Химках Дима Билан получил гонорар из бюджетных денег. Глава ФПБК также обратил внимание на то, что артисту позволили исполнить на концерте песни Аллы Пугачевой, которая не только покинула Россию в 2022 году, но и не раз негативно высказывалась в адрес соотечественников, а ее муж признан иноагентом в РФ.

«Администрация Химок отпраздновала Новый 2025 год. Звездой вечера был Дима Билан, гонорар, которому заплатили из бюджетных денег, то есть из наших налогов. В концерте звучали песни из репертуара Аллы Пугачевой. <…> Вот такие патриотичные чиновники. Ныне действующие и продолжающие разлагать и нашу культуру, и страну. Миллионные гонорары Диме Билану и песни Аллы Пугачевой, муж которой Галкин* признан иностранным агентом в России», — высказался Виталий Бородин.

В комментариях под публикацией многие поддержали политика, заявив, что чиновники «отмывают деньги», и призвали отправить их «под суд с конфискацией».

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми уехала из России в Израиль. Также артистов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость.

Ранее мы писали о том, что Виталий Бородин назвал брата Максима Галкина* предателем Родины. Глава ФПБК заявил, что семье Аллы Пугачевой и ее мужа «пора закрыть кормушку во всех сферах деятельности».

*признан иноагентом на территории РФ