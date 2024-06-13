Глава ФПБК Виталий Бородин назвал брата Максима Галкина* предателем Родины

Глава ФПБК Виталий Бородин назвал брата Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) предателем Родины. Об этом сообщает NEWS.ru.

12 июня 2024 года стало известно, что в доме брата юмориста прошли обыски. Сообщалось, что оперативные действия связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. Бородин считает, что семью Аллы Пугачевой и ее мужа необходимо «рассматривать под лупой».

«Пора им закрыть кормушку во всех сферах деятельности, начиная от госбюджетов и заканчивая коммерческими проектами. В том числе у брата Галкина*, который работает на территории РФ. С этой семьей все понятно», — заявил Виталий.

По мнению Бородина, если человек ворует бюджетные деньги, то он — предатель Родины, террорист. Также он отметил, что политика брата юмориста является «неоднозначной».

«Я бы под лупой рассматривал семью Пугачевой и Галкина*, так как они везде. Пугачева недавно приехала, записала песню, и она теперь везде, во всех радиоэфирах. Она зарабатывает деньги», — резюмировал общественник.

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*признан иноагентом на территории РФ