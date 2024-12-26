«Разит»: Сергей Лазарев пожаловался на любителей лука и чеснока

Певец Сергей Лазарев заявил, что лук и чеснок избавят людей не от вирусов, а от окружающих. 41-летний артист пожаловался на неприятных запах и порекомендовал не употреблять эти пахучие продукты. Об этом сообщает «Жизнь».

Исполнитель хита «В самое сердце» порассуждал на тему народных методов борьбы с простудой. Сам он признался, что избегает употребление лука и чеснока из-за сильного запаха.

«Люди, которые считают, что поедание чеснока защитит от вирусов и бактерий, хочу открыть вам глаза на правду. Поедание чеснока точно избавит вас не от вирусов, а от людей вокруг вас, которые не смогут с вами общаться из-за запаха изо рта и от тела. Ну и как следствие: нет людей вокруг — нет вирусов. Я в силу профессии и большого количества общения с людьми чеснок и лук не ем (хотя знаю о полезных свойствах), я не думаю, что кому-то приятно общаться с публичным человеком, от которого разит чесноком», – высказался звезда.

Певец подчеркнул, что тщательно изучает состав блюд, прежде чем заказать что-то в кафе. Но иногда ему попадаются ненавистные продукты. Сергей столкнулся с этим недавно, когда взял в аэропорту сэндвич. В бутерброде оказался чеснок.

«Открыл, а там прям как пахнуло чесночной петардой. Короче, остался голодным… и злым. Но пахну приятно», – добавил артист.

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