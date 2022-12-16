Разговаривает сама с собой: дочь сбежавшего Гребенщикова постепенно сходит с ума

Борис Гребенщиков уже довольно давно перебрался в Великобританию. При этом до начала СВО на территории Украины в Россию он приезжал часто, чтобы навестить семью. Музыкант признавался – ему за границей намного лучше, чем на родине, несмотря на то, что там вся его семья, включая дочь Алису. Девушка решила остаться в Москве, несмотря на переезд звездного отца. Вот только теперь стала жалеть о своем решении.

Наследница Гребенщикова в последнее время не может совладать со своими мыслями и эмоциями. Ее сильно беспокоит происходящее в мире, и она начинает сомневаться в себе, своих выборах и поступках. Алиса постоянно говорит, что уже ничего не понимает, и разговаривает сама с собой, чтобы найти ответы на важные для нее вопросы.

В личном блоге девушка рассказала, что продолжает разбираться в себе. Однако поклонников уже не на шутку пугает ее психическое здоровье. Все-таки разговоры самой собой до добра не доведут.

«А я все продолжаю смотреть внутрь себя. Слушать себя. Оказывается, я так давно заблудилась. И совсем не ясно, куда эти мои открытия приведут. Какой-то нескончаемый разговор с собой у меня», - написала Алиса Гребенщикова.

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