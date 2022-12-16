92-летний Иван Краско сбежал из больницы с долгом за VIP-палату

Актер Иван Краско, в начале декабря госпитализированный с гипертоническим кризом, покинул медицинское учреждение. 92-летний артист проигнорировал рекомендации врачей полежать еще немного.

Краско находился в Мариинской больнице, куда был доставлен в состоянии средней степени тяжести. В медучреждении он пребывал в VIP-палате: с телевизором, холодильником, электрической кроватью. Не хватало лишь деликатесов: артиста, как и всех, кормили больничной едой.

Причин для резкого ухода не было. Директор Краско Вячеслав Смородинов объяснил, что артист «рвался на сцену». Его состояние в день побега он оценил как бодрое.

Утверждается, что Краско остался должен больнице – сутки пребывания в VIP-палате стоили 1220 рублей. Задолженность актера на настоящий момент составляет около 10 тыс. рублей.

О госпитализации Краско сообщалось 5 декабря. Говорилось, что он несколько дней проведет в стационаре.