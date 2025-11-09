«Отправлял сальные сообщения»: Анна Седокова рассказала о тайной жизни футболистов

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после скандала с изменой футболиста московского «Динамо» Муми Нгамалё разоткровенничалась о тайной жизни спортсменов.

По словам исполнительницы хита «Шантарам», она и сама столкнулась с повышенным вниманием со стороны футболистов, когда прошедшим летом посещала игры «Динамо».

«Максимально женатый и с милыми фото с женой и ребенком в закрепленных регулярно отправлял мне лайки и намеки. Так ты либо крестик сними, либо трусы надень. А второй — вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке»,- сообщила Анна в личном блоге.

Певица не стала раскрывать имен, но призвала футболистов ценить своих женщин и выполнять свою работу – хорошо играть.

Ранее сообщалось, что Седокова продолжает получать цветы от поклонников и выкладывать это в Сеть. 8-летний сын знаменитости Гектор, вероятно, устал от внимания к матери и себе. Это привело к небольшой истерике со стороны ребенка.