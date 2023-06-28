Разгадка близка: в Сети раскрыли неожиданную тайну о младшей дочери Анастасии Заворотнюк

Ни для кого не секрет, что Анастасия Заворотнюк борется с самой агрессивной формой рака. Однако до своего заболевания звезда «Моей прекрасной няни» успела вновь стать мамой и родила от Петра Чернышева дочь. Семейство скрывает от публики наследницу, вот почему в Сети нет никакой информации о ней. На днях старшей дочери Анастасии удалось взбудоражить россиян. Приехавшая в Москву Анна Заворотнюк показала снимок, на котором запечатлена маленькая девочка возле ларька с мороженым. После этого фолловеры решили, что Анна тайком показала свою сестру. Однако на этот раз подписчики ошиблись.

Оказалось, что русая девочка с двумя хвостиками не имеет отношения к звездному семейству. Вернувшись в РФ, Анна встретилась со своей подругой, и именно ее дочь она показала на снимке. Об этом сообщает издание The Voice.

Ранее мы писали о том, что на тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долга в 170 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 15-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой решилась на пластическую операцию.