Разъезжающий на кресте Прусикин нарвался на критику Канделаки

Во время празднования Рождества основатель Little Big Илья Прусикин катался по американскому парку на скейте в форме креста. Используя религиозный символ как спортивное снаряжение, певец вызвал бурю негатива со стороны подписчиков. В стороне не осталась и Тина Канделаки.

Телеведущая указала на нелепость такого хайпа. Кроме того, Канделаки напомнила, что в США, где сейчас проживает Прусикин, к оскорблению верующих относятся жестко. Это может грозить выселением из страны. Певец легко может остаться без места проживания.

Ранее мы писали, что лидер группы «Little Big» Прусикин, сбежавший в США, остался без денег.