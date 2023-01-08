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11:05, 08 января 2023
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Разъезжающий на кресте Прусикин нарвался на критику Канделаки

Тина Канделаки осудила выходку Прусикина.

Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Во время празднования Рождества основатель Little Big Илья Прусикин катался по американскому парку на скейте в форме креста. Используя религиозный символ как спортивное снаряжение, певец вызвал бурю негатива со стороны подписчиков. В стороне не осталась и Тина Канделаки.

Телеведущая указала на нелепость такого хайпа. Кроме того, Канделаки напомнила, что в США, где сейчас проживает Прусикин, к оскорблению верующих относятся жестко. Это может грозить выселением из страны. Певец легко может остаться без места проживания.

Ранее мы писали, что лидер группы «Little Big» Прусикин, сбежавший в США, остался без денег.

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