11:05, 08 января 2023
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Разъезжающий на кресте Прусикин нарвался на критику Канделаки
Тина Канделаки осудила выходку Прусикина.
Во время празднования Рождества основатель Little Big Илья Прусикин катался по американскому парку на скейте в форме креста. Используя религиозный символ как спортивное снаряжение, певец вызвал бурю негатива со стороны подписчиков. В стороне не осталась и Тина Канделаки.
Телеведущая указала на нелепость такого хайпа. Кроме того, Канделаки напомнила, что в США, где сейчас проживает Прусикин, к оскорблению верующих относятся жестко. Это может грозить выселением из страны. Певец легко может остаться без места проживания.
Ранее мы писали, что лидер группы «Little Big» Прусикин, сбежавший в США, остался без денег.
Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги:
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