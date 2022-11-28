Игра не стоит свеч: лидер группы “Little Big” Прусикин, сбежавший в США, остался без денег

Когда-то группу “Little Big” называли феноменом отечественной эстрады, а их хит “Uno” взорвал интернет, став в одночасье самой популярной песней. Но с наступлением февраля 2022 года дела музыкального коллектива становились все хуже и хуже. Илья Прусикин и Софья Таюрская в начале весны покинули территорию РФ с надеждой построить новую жизнь в США, но этого, увы, не произошло. Кроме того, на днях группа объявила о распаде. Теперь же Илья дал откровенное интервью Ирине Шихман*, сообщив о своём бедственном положении.

Мужчина признался: его жизнь разделилась на «до» и «после». В России он был богат, имел недвижимость и был востребованным певцом. В Америке Прусикина ждала суровая реальность: денег едва хватает на жилье, а его концерты не вызывают восторга у зарубежной публики.

Тем не менее артист заявил: для него важно, чтобы совесть была чиста. В качестве примера Илья привёл Аллу Пугачеву, которая также покинула территорию РФ, сжигая мосты. «Нет ни одного человека, который имел бы столько, сколько Алла Борисовна, но она теряет все из-за своей совести», – восхитился певец.

Ранее группа “Little Big” прокомментировала роспуск коллектива. Подробности читайте в этой статье.