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13:40, 30 ноября 2022
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Раздвинувшая ноги Собчак засветила свои дырочки на камеру

Раздвинувшая ноги Собчак засветила свои дырочки на камеру

Телеведущая Ксения Собчак никогда не была скромной женщиной. Она часто демонстрировала на камеру свои прелести, а ее домашнее видео с Тимати стало одним из популярных в Сети. Многие думали, что с развязным прошлым покончено, но артистка продолжает смущать публику.

Собчак давно отошла от амплуа светской львицы и причисляет себя к серьезным журналистам. Она часто высказывает свое мнение по поводу различных ситуаций не только в стране, но и в мире. Недавно она порассуждала на тему запрета на пропаганду нетрадиционных отношений.

Звезда опубликовала в соцсетях пост, который сопроводила своей фотографией у скульптуры человека. На снимке блондинка с раздвинутыми ногами демонстрирует свои дырки на джинсах.

Раздвинувшая ноги Собчак засветила свои дырочки на камеру

Фото: Соцсети Ксении Собчак

Поклонники не оценили внешний вид Ксении и раскритиковали ее вызывающую позу. Они отметили, что теледиве стоит обратиться к стилисту и парикмахеру.

«Опять в каждой дырке затычка», «Головой совсем поехала», «Ксения, у вас ж… треснула», «В белье вышла», – пишут в комментариях.

Знаменитость старается не реагировать на критику со стороны пользователей Сети. В интервью она уверяла, что давно перестала обращать на это внимание и живет в свое удовольствие.

Ранее мы писали, почему Ксения Собчак не смогла помочь своим арестованным коллегам.

Источник:Соцсети Ксении Собчак
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