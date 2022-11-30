Раздвинувшая ноги Собчак засветила свои дырочки на камеру

Телеведущая Ксения Собчак никогда не была скромной женщиной. Она часто демонстрировала на камеру свои прелести, а ее домашнее видео с Тимати стало одним из популярных в Сети. Многие думали, что с развязным прошлым покончено, но артистка продолжает смущать публику.

Собчак давно отошла от амплуа светской львицы и причисляет себя к серьезным журналистам. Она часто высказывает свое мнение по поводу различных ситуаций не только в стране, но и в мире. Недавно она порассуждала на тему запрета на пропаганду нетрадиционных отношений.

Звезда опубликовала в соцсетях пост, который сопроводила своей фотографией у скульптуры человека. На снимке блондинка с раздвинутыми ногами демонстрирует свои дырки на джинсах.