Раздвинувшая ноги Собчак засветила свои дырочки на камеру
Телеведущая Ксения Собчак никогда не была скромной женщиной. Она часто демонстрировала на камеру свои прелести, а ее домашнее видео с Тимати стало одним из популярных в Сети. Многие думали, что с развязным прошлым покончено, но артистка продолжает смущать публику.
Собчак давно отошла от амплуа светской львицы и причисляет себя к серьезным журналистам. Она часто высказывает свое мнение по поводу различных ситуаций не только в стране, но и в мире. Недавно она порассуждала на тему запрета на пропаганду нетрадиционных отношений.
Звезда опубликовала в соцсетях пост, который сопроводила своей фотографией у скульптуры человека. На снимке блондинка с раздвинутыми ногами демонстрирует свои дырки на джинсах.
Фото: Соцсети Ксении Собчак
Поклонники не оценили внешний вид Ксении и раскритиковали ее вызывающую позу. Они отметили, что теледиве стоит обратиться к стилисту и парикмахеру.
«Опять в каждой дырке затычка», «Головой совсем поехала», «Ксения, у вас ж… треснула», «В белье вышла», – пишут в комментариях.
Знаменитость старается не реагировать на критику со стороны пользователей Сети. В интервью она уверяла, что давно перестала обращать на это внимание и живет в свое удовольствие.
Ранее мы писали, почему Ксения Собчак не смогла помочь своим арестованным коллегам.