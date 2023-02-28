«Раздвинула ноги и дышит маткой»: Регина Тодоренко в странной позе сообщила о третьих родах
32-летняя Регина Тодоренко раздвинула ноги на камеру и сообщила о третьих родах.
Фото: Starface.ru
Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз удивила поклонников своим поведением. 32-летняя знаменитость заявила, что активно готовится к третьим родам и даже показала позу, в которой пребывает дома. Блондинка опубликовала видео, на котором сидит с раздвинутыми ногами и слушает игру на гитаре супруга Влада Топалова.
Артистка всегда была откровенна с публикой и с радостью делилась подробностями личной жизни. Когда она была беременна вторым ребенком, то показала в личном микроблоге роды. Регина рассказала, что все происходило не в больнице, а прямо дома – в надувном бассейне. По ее словам, она не хотела быть в клинике, а домашние роды увидела во сне. Подписчики были в шоке от откровений девушки.
Недавнее заявление о третьих родах тоже смутило фанатов, ведь Тодоренко не беременна. Но звезда не раз признавалась, что мечтает поскорее завести еще одного ребенка. Фото в необычной позе вызвало шквал критики. Многие отметили, что девушке не стоило показывать себя в такой неприличной позе.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Уж простите меня, но сидеть в такой позе, где все наружу, и выставлять это на всеобщее обозрение – это вульгарно, как минимум», «Раздвинула ноги и дышит маткой», «Снова беременна?», «Посмотрите на себя со стороны! Вы себе нравитесь?» – пишут в комментариях.
Но телеведущая не реагирует на критику в свой адрес. Некоторым даже кажется, что звезда специально провоцирует публику, чтобы о ней не забывали. Ее супруг Влад Топалов старается хранить молчание и не комментирует поступки жены.
Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко перестала публиковать совместные фото с мужем. В новом интервью артистка ответила, почему больше не хочет фотографироваться с супругом. Поклонники решили, что в паре назрел конфликт.