«Раздвинула ноги и дышит маткой»: Регина Тодоренко в странной позе сообщила о третьих родах

Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз удивила поклонников своим поведением. 32-летняя знаменитость заявила, что активно готовится к третьим родам и даже показала позу, в которой пребывает дома. Блондинка опубликовала видео, на котором сидит с раздвинутыми ногами и слушает игру на гитаре супруга Влада Топалова.

Артистка всегда была откровенна с публикой и с радостью делилась подробностями личной жизни. Когда она была беременна вторым ребенком, то показала в личном микроблоге роды. Регина рассказала, что все происходило не в больнице, а прямо дома – в надувном бассейне. По ее словам, она не хотела быть в клинике, а домашние роды увидела во сне. Подписчики были в шоке от откровений девушки.

Недавнее заявление о третьих родах тоже смутило фанатов, ведь Тодоренко не беременна. Но звезда не раз признавалась, что мечтает поскорее завести еще одного ребенка. Фото в необычной позе вызвало шквал критики. Многие отметили, что девушке не стоило показывать себя в такой неприличной позе.