Раздвигает ноги в шпагате: влиятельный мужчина раскрыл причину постыдного поведения Волочковой

Анастасия Волочкова при любом удобном случае раздвигает ноги в шпагате и высокомерно на любой спор предлагает оппоненту повторить ее заслугу.

Однако последнее время публика не понимает, чем занимается балерина. По словам звезды, благотворительные спектакли не приносят денег. К тому же, Волочкова стала центром всяческих скандалов — то перепила на съемках, то остановилась пописать под елочкой.

Такое поведение не оставило без внимания влиятельного артиста. Юрий Лоза жестко разъяснил, что Волочкова уже ничего из себя не представляет.

Шпагаты, скандалы, постыдное поведение — все ради хайпа на самой себе, уверен артист.

«Я не думаю, что сесть на шпагат — это что-то создать. Кроме понтов и популярзации себя любимой, это больше ничего не создает. Это ни уму ни сердцу ни мне, ни вам, ни кому-либо. Это только для нее. Сейчас кто она?» — добавил Юрий Лоза.

Ранее мы писали, что домработница из Таджикистана перевезла родню к Анастасии Волочковой.