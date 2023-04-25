8 человек: домработница из Таджикистана перевезла родню к Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что домработница из Таджикистана Лола и ее муж Рустам за 7,5 лет проживания в домике для прислуги родили трое детей. Туда же приехала родная сестра Рустама, она тоже родила ребенка. Сейчас приехала его вторая особняком балерины, проживают 8 человек.

Об этом Волочкова сообщила Пятому каналу.

«У меня очень благодатная обстановка дома. Они живут в отдельном домике для персонала. Получается 8 человек: четверо взрослых и четверо детей», - сказала она.

Знаменитость называет Лолу и Рустама «членами семьи».

«Это люди, которые реально проверены на всем: на деньгах, на добропорядочности», - утверждает она.

Предыдущая домработница воровала еду и вещи – за Лолой этого не водится. Сейчас она стала пиар-директором Волочковой и получает за это дополнительные деньги.

«Она в движении, все хорошо, так она деньги зарабатывает. Она процент получает с того, что приносит мне деньги», - заявила звезда.

Волочкова уверена, что Лола и Рустам ценят то добро, которое она для них делает.

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