«Мне сложно»: 32-летняя супруга Максима Виторгана перестала скрывать опасный недуг

32-летняя жена Максима Виторгана Нино Нинидзе заявила о своей дислексии. Актриса поделилась откровением в эфире шоу «Сити. Говорим».

Во время интервью избранницу Виторгана спросили, какие книги она предпочитает брать с собой в отпуск. Внезапно разговор, начавшийся с невинной темы, приобрел особую значимость после признания Нино. Так, артистка сообщила, что имеет трудности с чтением книг из-за дислексии.

«Мне сложно. Я абсолютно не скрываю того, что мне тяжело читать. Я не могу долго держать внимание», — пожаловалась актриса.

При этом интервьюер поинтересовался, как при наличии данного недуга Нино удается учить роли и сниматься в кино. Знаменитость весьма уклончиво ответила на вопрос, заявив, что ситуации бывают разные.

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