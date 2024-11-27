«Раздражают»: Джастин и Хейли Бибер отреагировали на слухи о разводе

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли высмеяли появившуюся в Сети информацию о разводе. Слухи начали распространяться после того, как супруга музыканта отпраздновала свой день рождения в одиночестве.

«Они смеются над постоянными слухами о разводе. Сплетни раздражают, но это просто шум», — заявил источник портала People.

Напомним, Хейли Бибер опубликовала в своем блоге фото, где позировала с подругами в черном ультракоротком платье. Так как рядом не была Бибера, поклонники пары предположили, что у знаменитостей проблемы в отношениях.

В 2018 году Джастин Бибер женился на своей поклоннице Хейли. В 2024 году супруги впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого назвали Джек Блюз.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер столкнулся с большими финансовыми проблемами. Из-за того, что он в 2023 году поставил карьеру на паузу, его состояние резко сократилось. Музыкант перестал давать концерты в связи с обнаружением у него синдрома Рамси Ханта - герпетического поражения лицевого коленчатого узла.