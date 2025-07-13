Друг Дроздова Мирошник опроверг информацию об экстренной операции ведущего. Об этом сообщает aif.ru.

Сегодня в СМИ появились новости об экстренной госпитализации 88-летнего Николая Дроздова. Сообщалось, что телеведущему потребовалась операция на суставах ноги из-за сильной боли и хромоты.

Однако близкий друг Дроздова художник Константин Мирошник рассказал, что на самом деле зоологу не делали никакой операции.

«Это все вранье вообще, он легкий, веселый, бодренький, движение мысли быстрое, искрометное. Ни о какой операции речи нет, ничего экстренного. Лёг на уколы, чтобы подлечить ногу. Все-таки ему уже 88 лет. А так все нормально», - заявил он.

Напомним, в 2024 году журналисты уже писали об операции на колене Дроздова.

Ранее мы писали о том, что директор Ангелины Вовк сообщила о здоровье ведущей после новостей о вызове скорой.