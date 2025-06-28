«Раздают советы, как надо скорбеть»: Анна Седокова вновь заговорила о смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова пожаловалась на травлю после возвращения к обычной жизни. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы постепенно приходила в себя — сначала она исчезла из соцсетей, а затем решилась вернуться на сцену. Многие подписчики тогда осудили знаменитость из-за того, что та быстро забыла о случившемся.

Накануне Седокова вновь наткнулась на комментарии хейтеров в своих соцсетях.

«Тысячи комментариев о том, что я страшная и старая. Я впервые вышла из дома тогда на мероприятие, да и в целом, вы не представляете, сколько сил мне понадобилось, чтобы только сделать этот один шаг за порог дома», — рассказала она.

Певица отметила, что тогда не обращала внимания на критику со стороны подписчиков.

«Люди раздают советы, как надо скорбеть, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Седокова посетила футбольный матч вместе с 20-летней дочерью.