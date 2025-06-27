Певица Анна Седокова посетила футбольный матч вместе с 20-летней дочерью

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова посетила футбольный матч вместе со своей 20-летней дочерью Алиной. Перед началом первого тайма артистка сделала снимок с дочерью и разместила его в соцсетях. Родственницы наблюдали за игрой с трибун, где московское «Динамо» одержало победу над медийной командой 2DROTS со счетом 3:0.

Недавно певица прокомментировала слухи о романе с экс-футболистом и тренером «Зенита» Анатолием Тимощуком. На одном из матчей болельщики заметили, как спортсмен якобы отправлял «сердечки» в сторону ложи, где сидела Седокова, что породило предположения об их отношениях. Однако артистка пояснила, что в тот момент рядом с ней была художница Анастасия Климова, которой и предназначались эти жесты.

У Анны Седоковой трое детей. Старшую дочь Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича, с которым развелась в 2006 году.

В 2011 году у певицы и бизнесмена Максима Чернявского родилась дочь Моника, которая сейчас живет с отцом в США. Седокова не раз признавалась, что делает всё возможное, чтобы оставаться частью жизни дочери, хотя их общение в основном происходит по видеосвязи.

В 2017 году артистка родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова, но их отношения быстро закончились. Певица рассказывала, что буквально «сбежала из-под венца» и нисколько не жалеет о своем решении.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова срочно подала документы на наследство покойного мужа Яниса Тиммы.