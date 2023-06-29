«Раздавалась до восьмого размера»: Гагарина не сдержалась и раскрыла, куда делась ее необъятная грудь

Певицу Полину Гагарину разозлили комментарии по поводу ее маленькой груди. В шоу на ТНТ она напомнила, что когда-то имела бюст почти как у артистки Анны Семенович, но исполнительница избавилась от него и рада этому.

В «Шоу Воли» Гагарина рассказала, что дважды ходила беременной. Каждый раз она набирала по 30 килограммов.

Большую часть лишнего веса составляла грудь, она видоизменялась до необъятных размеров. Артистка призналась, что в тот момент не понимала, какая часть тела больше – грудь или живот.

«Я два раза была беременна, два раза поправлялась на 30 килограммов. И два раза я их скидывала. Вот эта грудь «минус ноль» раздавалась до восьмого размера», - сообщила Гагарина.

Ранее мы писали, что у 36-летней певицы нашли долг по налогам. При этом Гагарина переехала в новый дом, в строительство и ремонт которого в последнее время направляла много средств. Задолженность по налогам за прошлый год составила 381 тыс. рублей. Пока она не была передана судебным приставам для взыскания средств.