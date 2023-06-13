Полина Гагарина въехала в новый дом, но недоплатила по налогам почти 400 тысяч
У 36-летней певицы Полины Гагариной нашли долг по налогам за прошлый год.
Фото: Starface.ru
Певица Полина Гагарина задолжала налоговой сотни тысяч за прошлый год. Задолженность пока не передана судебным приставам для взыскания всей суммы с 36-летней артистки.
О долге певицы сообщил сайт kp.ru.
По информации издания, задолженность составляет 381 тыс. рублей. Эта сумма включает налоги на имущество либо доходы.
Гагарина в последнее время много средств направляла на строительство дома, в который, наконец, въехала, а также в подготовку альбома. Обустройство дома продолжается до сих пор.
Также артистка вкладывалась в подготовку масштабного концертного шоу. В нем использованы эффектные декорации, созданы сложные номера.
Недавно мы писали, что Гагарину заметили с танцором ее балета Стасом Миковым. Тот до весны 2023 года был женат. Его жена отреагировала на появление Гагариной и Микова вместе.