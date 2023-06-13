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22:10, 13 июня 2023
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Полина Гагарина въехала в новый дом, но недоплатила по налогам почти 400 тысяч

У 36-летней певицы Полины Гагариной нашли долг по налогам за прошлый год.

Полина Гагарина въехала в новый дом, но недоплатила по налогам почти 400 тысяч

Фото: Starface.ru

Певица Полина Гагарина задолжала налоговой сотни тысяч за прошлый год. Задолженность пока не передана судебным приставам для взыскания всей суммы с 36-летней артистки.

О долге певицы сообщил сайт kp.ru.

По информации издания, задолженность составляет 381 тыс. рублей. Эта сумма включает налоги на имущество либо доходы.

Гагарина в последнее время много средств направляла на строительство дома, в который, наконец, въехала, а также в подготовку альбома. Обустройство дома продолжается до сих пор.

Также артистка вкладывалась в подготовку масштабного концертного шоу. В нем использованы эффектные декорации, созданы сложные номера.

Недавно мы писали, что Гагарину заметили с танцором ее балета Стасом Миковым. Тот до весны 2023 года был женат. Его жена отреагировала на появление Гагариной и Микова вместе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:kp.ru
Теги:
Полина Гагарина
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