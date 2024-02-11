«Раздать ''теплыми руками''»: кому достанется наследство Наталии Гулькиной

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, что уже составила свое завещание. 59-летняя певица раскрыла, кому достанется ее наследство.

У Наталии есть двое детей — 40-летний сын Алексей от первого брака и 25-летняя дочь Яна от третьего супруга. Певица призналась: все нажитое ею отойдет детям — им артистка завещает по квартире.

Гулькина заявила, что не хочет, чтобы после ее смерти началась борьба за имущество.

«Надо раздать все ''теплыми руками'', чтобы не было потом никаких скандалов», — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее Наталия Гулькина пожаловалась на слишком маленький размер пенсии. Из-за этого экс-солистке группы «Мираж» приходится по-прежнему работать. Тех денег, которые приходят в качестве социальной выплаты, не хватает артистке на жизнь.