«Раздала друзьям»: объявившая о свадьбе Нелли Кобзон не оставила ни одной вещи мужа

72-летняя вдова певца Иосифа Кобзона Нелли на вопрос журналиста, осталось ли у нее что-то из вещей мужа, заявила, что всё отдала. Свои вещи она также не хранит и посылает в детские дома.

«Нет, ничего не осталось. Я их раздала друзьям, коллегам…», - рассказала Кобзон.

Костюм певца и ее платье есть в коллекции историка моды Александра Васильева. Одежда выставлена в его доме.

Кроме Васильева, счастливыми обладателями одежды Нелли Кобзон стали воспитанники детских домов.

«Я посылаю коробками вещи в детские дома… И я поняла, что эти вещи, которые я уже не ношу и которые с ярлыками или в хорошем состоянии, надо обязательно отдавать этим детям», - решила Нелли Кобзон.

Она признается, что в ее доме нет гардеробной и с трудом находятся вещи.

Кобзон также назвала себя «шопоголиком». Иногда она может потратить на одежду крупную сумму – однако сейчас то, что ей нравится, купить невозможно. И это не связано с уходом модных брендов из России.

«Мне просто не нравятся фасоны», - объяснила вдова в разговоре с mk.ru.

Главное в одежде для нее – не стоимость и не бренд. Кобзон важно, «чтобы костюмчик сидел красиво, чтобы было элегантно и ей импонировало».

Ранее Нелли Кобзон рассказывала о заветном желании. Так, она призналась, что хотела бы снова стать 20-летней девушкой. Кобзон добавила интригующее заявление о возможной свадьбе и заявила, что кольцо с бриллиантом есть.