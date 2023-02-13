«Кольцо уже есть»: 72-летняя вдова Иосифа Кобзона намекнула на замужество
Госпитализированная в январе Нелли Кобзон рассказала о заветном желании.
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала подаренное артистке Ларисе Долиной кольцо от мужчины, который предложил ей выйти замуж. 72-летняя медийная персона заявила, что если бы ей подарили, то могла рассмотреть предложение.
Нелли Кобзон сообщила, что «уже есть кольцо с бриллиантом», и добавила к этому интригующее заявление: «Если бы мне подарили, я бы обдумала это».
В разговоре с МК вдова Кобзона призналась, что ее заветное желание – снова стать 20-летней девушкой.
Также Нелли Кобзон прокомментировала свое состояние, ведь в конце января ее госпитализировали. Она призналась в прекрасном самочувствии.
Сейчас артистке не разрешены ни зарядка, ни плавание. Зато приятные впечатления она черпает, посещая мероприятия.
Ранее сообщалось, что Кобзон госпитализировали из-за проблем с сердцем. Она пыталась справиться с недугом дома и принимала неизвестные лекарства, но препараты не помогли.