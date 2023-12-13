«Разбитые губы, разбитые кулаки»: звезда «Счастливы вместе» высказался об ужасах 80-х

Актер Виктор Логинов, исполнивший роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», высказался о сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он отметил, что из всех героев картины на него больше всего похож парень Андрей по кличке Пальто.

48-летний актер отметил, что сюжет сериала буквально списан с его жизни. Он был примерным учеником, пока не связался со школьным хулиганом. После его жизнь резко изменилась.

В сериале, говорит актер, как раз показан конец 80-х, когда Логинов учился в старших классах.

«Мое пальто, моя шапка кроличья, мой Игорь Петров. У меня было так, что году в 86-87-м мне дали трудного подростка от школы, чтобы я его поддержал», — рассказал он The Voice.

Логинов признается: трудного подростка нужно было подтянуть по математике. И они практически «захватили всю школу». Школьный хулиган втянул будущего актера в уличные разборки. Но он, в отличие от главного героя сериала, никогда не переходил черту и не опускался до воровства.

«Разбитые губы, разбитые кулаки. Я получал по голове, я бил сам. С меня снимали часы. Сам я никого никогда не грабил, честно скажу. Но бил, было такое дело», — признался Логинов.

Напомним, ранее актриса Дарья Сагалова рассказала о съемках в продолжении сериала «Счастливы вместе».