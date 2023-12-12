«Авантюра»: актриса Дарья Сагалова рассказала о съемках в продолжении сериала «Счастливы вместе»

Актриса Дарья Сагалова считает перезапуск сериала «Счастливы вместе» авантюрой, об этом она рассказала изданию fedpress.ru.

По словам актрисы, она не сразу согласилась вернуться к роли Светы Букиной в продолжении популярного сериала.

«У меня сразу не было однозначного ответа, хотя я понимала, что идея возродить сериал – очень крутая с точки зрения продюсирования», – рассказала она.

Сагалова рассказала, что боялась, примет ли зритель новые образы повзрослевших актеров. Знаменитость уже воспитывает троих детей.

«Сейчас я могу сказать, что мы попытались оставить этот ее флер, сделать так, чтобы появились новые крылатые выражения. Но это, конечно, уже другой формат персонажа. В общем, авантюра эта была очень рисковая, но я не скажу, что сложная», – объяснила звезда.

Дарья Сагалова добавила, что между актерами сериала остаются дружеские отношения. Например, исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов после съемок позвал участников съемок на шашлыки.

Напомним, новые серии ситкома «Счастливы вместе» выйдут уже 18 декабря.

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