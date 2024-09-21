«Разбирайся сама»: T-Killah ответил Mia Boyka из-за ее обвинений в буллинге

T-Killah ответил на обвинения Mia Boyka в буллинге с его стороны.

На днях исполнительница хита «Гагарин» в слезах записала обращение рэперу OG Buda, который в своей песни задел тему ее лишнего веса. Певица посчитала, что сильная сторона человечества не должна выезжать за счет комплексов женщин. Кроме того, Mia подчеркнула, что подвергалась многолетнему буллингу от ее бывшего продюсера T-Killah. По словам Boyka, именно из-за него ей пришлось перестать питаться, чтобы сбросить хотя бы пятнадцать килограммов.

Однако российский хип-хоп исполнитель оскорбился из-за этих обвинений и публично обратился к Mia c просьбой не впутывать его в свои проблемы. Он подчеркнул, что единственное, о чем он просил артистку, так это соблюдать здоровый образ жизни и правильно питаться. Кроме того, Boyka даже не согласовывала пластические операции с экс-продюсером: она их сделала из-за личного желания.

«Говорить о продюсерах надо или хорошо или никак... Можно меня вообще больше не вспоминать? Я теперь виноват, что сделал девочку с кучей комплексов из деревни популярной?... Разбирайся сама со своими квадроберами, рэперами и с нулевыми прослушиваниями на альбоме. Теперь ты сама и твои проблемы — только твои, БЕЗ МЕНЯ!», — заявил рэпер у себя в Telegram-канале «T-Killah».

Напомним, что артисты перестали сотрудничать весной этого когда. Уход Mia от продюсера стал скандальным.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ольга Бузова негодует из-за конфликта Mia Boyka с девочкой-квадробером.