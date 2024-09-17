«Расстраивает и смущает»: Ольга Бузова негодует из-за конфликта Mia Boyka с девочкой-квадробером

На прошлой неделе разгорелся скандал с участием певицы Mia Boyka. Артистка вызвала на сцену девочку, которая оказалась квадробером. Исполнительница не оценила ее увлечение и высмеяла школьницу. Случившееся прокомментировала телеведущая Ольга Бузова.

Знаменитость встала на сторону девочки в данном конфликте. Ее очень расстроили слезы школьницы.

«Единственное, что меня расстраивает и смущает: детей ни в коем случае нельзя доводить до слез и публично обижать. Это может нанести большую травму в будущем», — приводит слова исполнительницы хита «Мало половин» портал Super.

Она также добавила, что воспитанием детей должны заниматься родители.

Напомним, на концерте в Надыме на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Артистка публично осудила хобби ребенка, девочка едва не расплакалась.

После в Сети разразился скандал. На певицу обрушились с хейтом за ее слова в адрес девочки. От звезды также отвернулись многие коллеги по шоу-бизнесу. Но Миа продолжает отстаивать свою позицию — она не понимает данное увлечение, когда дети хотят быть животными.