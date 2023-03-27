Разбила всю посуду: Елена Малышева устроила дебош на съемках шоу

Популярная телеведущая Елена Малышева в очередном выпуске программы «Жить здорово!» устроила настоящий погром с битьем посуды. Видео уже есть в Сети.

Произошедшее удивило зрителей. Ведь обычно Елена ведет себя очень сдержанно. Все дело в греческих поварах, которые пришли на съемки нового выпуска программы «Жить здорово!». А одна из самых главных традиций средиземноморской страны – бить посуду, а потом танцевать сиртаки на осколках.

Известному терапевту понравилась идея. Она взяла несколько тарелок и швырнула их в пол – посуда разбилась. Соведущие тоже не остались в стороне и последовали ее примеру. Через короткое время на полу лежала целая гора битого стекла.

Конечно, убирать мусор пришлось служебному персоналу.

Ранее мы писали о том, как 62-летней Елене Малышевой напомнили о ее темном прошлом. Теледива попала в скандальную историю после того, как назвала Екатерину Варнаву «страшненькой» и посоветовала пользоваться косметикой. Звезда «Comedy Woman» пропустила критику мимо ушей, но ее коллега Рустам Солнцев защитил коллегу.

Шоумен резко высказался в адрес Малышевой. Рустам отметил, что Елене нужно начать с себя. Он также припомнил известному врачу случай, когда по Сети «гуляли» смешные отрывки из передачи «Жить здорово!» и посоветовал Елене проявлять уважение к своему зрителю.