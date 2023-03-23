«Мемы вовсю проносились по Сети»: 62-летней Елене Малышевой напомнили о ее темном прошлом

Совсем недавно в Сети разгорелся крупный скандал. Дело в том, что Елена Малышева публично назвала Екатерину Варнаву «страшненькой» и посоветовала ей пользоваться косметикой. Сама звезда «Comedy Woman» никак не отреагировала на колкое замечание в свой адрес, а вот Рустам Солнцев поспешил встать на защиту звездной коллеги. В беседе с изданием «Teleprogramma» мужчина довольно резко высказался о самом известном телевизионном докторе страны.

По словам Рустама, Малышевой стоит начать с себя, вот почему он припомнил ей тот случай, когда по Сети «гуляли» смешные вырезки из передачи «Жить здорово». Мужчина убежден: такой контент является проявлением неуважения к зрителю.

«Пусть Елена обижается, но то, что она творила в своей передачи, когда мемы вовсю проносились по Сети... Грустно, когда человек доживает до тревожных лет и при этом не имеет понимания ни о себе, ни об окружающих», — высказался Солнцев.

Также мужчина напомнил всем и о том, что Малышева проживает в Америке. Рустаму показалось странными, что «человек представляет собой всю российскую медицину и при этом выбирает для себя американский соцпакет». Такое поведение, по мнению Солнцева, является лицемерием.

Вот почему после всех этих слов Рустам призвал Варнаву не реагировать на высказывание Елены и отметил, что она очень красивая и талантливая женщина.

Ранее мы писали о том, что 62-летняя Елена Малышева вместе с супругом уезжает из РФ в Израиль. Подробности читайте здесь.