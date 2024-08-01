«Разбил много девичьих сердец»: Марка Кондратюка уличили в неверности в отношениях с Трусовой

Фигуриста Марка Кондратюка уличили в неверности в отношениях с Александрой Трусовой. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

Фигуристка Софья Баранова призналась, что состояла в отношениях с чемпионом Европы. При этом девушка не может поделиться приятными воспоминаниями о романе с Марком. Как выяснилось, спортсмен разбил сердце не только ей, но и многим другим.

Когда между ними начинались отношения, Марк выставил Софью не в лучшем свете. Выяснилось, что фигурист с пренебрежением относился к избраннице.

«Через других людей я узнала, что Марк относится к этому примерно так: «Я с ней? Фу, да никогда!». Меня, естественно, это выставляет не в лучшем свете в группе, со мной перестали все общаться. Человек всем рассказывал, какая я лгунья», — сообщила спортсменка.

После инцидента фигурист встречался с Дарьей Усачевой, флиртовал с Софьей, а затем и вовсе улетел в Дубай с Трусовой.

«В общем-то, он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть — и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки — и они меняются безостановочно. Сейчас — Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось», — заявила Баранова.

Отметим, что Марк не комментировал высказывания Софьи.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова выходит замуж за Макара Игнатова. Подробности читайте в этой новости.