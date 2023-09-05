Разбил инфаркт: 85-летнюю телеведущую Азу Лихитченко экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Известная советская телеведущая Аза Лихитченко попала в больницу в Москве. Ее экстренно госпитализировали с диагнозом «инфаркт миокарда». Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, ухудшение состояния 85-летняя звезда ТВ почувствовала еще 3 сентября. У нее случился приступ удушья, из-за чего пришлось срочно вызывать медиков. Однако от госпитализации она предпочла отказаться.

На следующие сутки Лихитченко вновь стало плохо. Тогда ей и поставили предварительный диагноз и забрали в клинику. Сейчас же Аза Владимировна находится в реанимации. Ее состояние оценивается, как тяжелое. Усложняет лечение пожилой пациентки не только возраст, но и наличие хронических заболеваний.

Ранее стало известно о состоянии актера Юрия Стоянова, о чьей госпитализации сообщили в СМИ. Он вышел на связь и рассказал, что на самом деле пошел в больницу сам, чтобы сдать анализы. Проблемы со здоровьем юморист опроверг.

Также появилась информация, что у артиста Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП, в заключении выпали нижние зубы.