«Как раньше уже не будет»: Вера Брежнева показала фото 2020 года и заявила о начале новой жизни

Вера Брежнева уже давно не проживает на территории РФ. Поговаривают, вместе с супругом она обосновалась в Италии и теперь пытается построить карьеру в странах Европы, и это ей удается гораздо лучше, чем другим эмигрантам. Несмотря на внезапный отъезд и трудности, возникшие в другой стране, возвращаться в Россию артистка явно не собирается. Сегодня знаменитость вышла на связь и рассказала о своей жизни за границей.

Сейчас идет пост, и, как выяснилось, Вера имеет к нему прямое отношение. Так, певица дала себе обещание: во время этого периода она будет проводить в Сети не больше часа, и девушка сдержала слово.

«Получается не благодаря силе воли, а благодаря занятости. Сегодня выходной, и у меня есть история для вас и есть час на это», — заинтриговала Брежнева.

По словам Веры, последняя неделя у нее была весьма насыщенной: она работает в плотном графике, и это приносит ей максимальное удовольствие. Несмотря на это, повод для грусти у нее все-таки есть. Так, в своем телефоне певица нашла архивное фото из 2020 года. Это было то время, когда Брежнева вела беззаботную жизнь и считалась востребованной артисткой в РФ. Знаменитость с печалью прокомментировала ситуацию.

«Когда телефон подсказывает такие теплые воспоминания, понимаешь, что как раньше уже не будет. Каждый день строим новую жизнь заново», — резюмировала певица.

Недавно стало известно о том, что Вера выставила на продажу свой элитный особняк в РФ. Адвокат Могильный объяснил, почему Брежневой будет трудно заключить эту сделку. Подробности смотрите здесь.